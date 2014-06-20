ТАКСИ В ТВОЁМ КАРМАНЕ

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Внимание!

Приложение для Windows Phone находиться в стадии разработки и имеет ряд ограничений и недоработок связанных с основными функциями. Нам важен каждый пользователь и именно по этому мы предлагаем альфа-версию приложения по принципу "AS IS", то есть "как есть". За последствия любых воздействий приложения, вызвавшие крах системы или любые другие проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации программы, ответственность несет исключительно пользователь.

Надеемся на ваше понимание.


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