ТАКСИ В ТВОЁМ КАРМАНЕ

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Приложение для Windows Phone находиться в стадии разработки и имеет ряд ограничений и недоработок связанных с основными функциями. Нам важен каждый пользователь и именно по этому мы предлагаем альфа-версию приложения по принципу "AS IS", то есть "как есть". За последствия любых воздействий приложения, вызвавшие крах системы или любые другие проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации программы, ответственность несет исключительно пользователь.
Надеемся на ваше понимание.